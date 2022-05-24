البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 25 مايو
AzerTAg.az
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
باكو، 24 مايو، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 مايو / أيار.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 25 مايو / أيار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٢]
١٧.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
١٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
١٢.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٠]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٠٩]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٢١]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
١٨.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٣]
٢٠.٠٥.٢٠٢٢ [١٠:٠٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢٢ [٢١:٣٦]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٥١]
٢١.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
٢٣.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٥٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك