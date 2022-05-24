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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:١٠]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 مايو اليوم نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير السياحة والتراث الثقافي عزيز عبد الحكيم وف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي
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    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٧:٥‎٤]
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    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢١:٢٨]
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    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:١٥‎]
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    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي