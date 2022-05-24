باكو، 24 مايو، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 مايو اليوم نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير السياحة والتراث الثقافي عزيز عبد الحكيم وف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي

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