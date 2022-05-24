  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية

    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]

    باكو، 24 مايو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 مايو اليوم الأمين العام لمنظمة الدول التركية بغداد أمرييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء الأوزبكي
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٧:٥‎٤]
    الرئيس إلهام علييف يجري مكالمة هاتفية مع رئيس تركيا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢١:٢٨]
    عقد لقاء الرئيس إلهام علييف مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:١٥‎]
    عقد لقاء انفرادي بين الرئيس إلهام علييف ورئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل
    الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية