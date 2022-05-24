باكو، 24 مايو، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 24 مايو اليوم الأمين العام لمنظمة الدول التركية بغداد أمرييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمنظمة الدول التركية

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