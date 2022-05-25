الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البرلمان الاستوني
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٣٢]
باكو، 25 مايو، (اذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البرلمان الاستوني يوري راتاس والوفد المرافق له.
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