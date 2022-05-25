باكو، 25 مايو، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس البرلمان الاستوني يوري راتاس والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس البرلمان الاستوني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده