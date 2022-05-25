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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

     

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

     

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0143

     

    أورو

    EUR

    1

    1.8199

     

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.209

     

    روبل بيلاروس

    BYN

    1

    0.6186

     

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3527

     

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

     

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1084

     

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2446

     

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5944

     

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0219

     

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2166

     

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3257

     

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.5586

     

    رينجيت ماليزي

    MYR

    1

    0.387

     

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0856

     

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.0918

     

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.089

     

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1777

     

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.3958

     

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.0041

     

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0208

     

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0307

     

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.2948

     

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.238

     

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

     

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1361

     

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0574

     

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.1052

     

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

     

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0577

     

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.1058

     

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0739

     

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2549

     

    جنيه إنكلترا  

    GBP

    1

    2.1313

     

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5077

     

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1738

     

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.7665

     

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1345

     

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1126

     

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.3391

     

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2047

     

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0153

     

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0116

     

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

     

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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