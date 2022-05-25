أذربيجان: تطعيم 2999 جرعة من لقاح كورونا في 24 مايو

باكو، 25 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2999 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 349 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و271 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2148 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و710 ألف و6 جرعات ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و346 ألف و173 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و847 ألف و713 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و271 ألف و363 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 244 ألف و757.