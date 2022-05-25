قوبا، 25 مايو، (اذرتاج) تساقطت الثلوج على المناطق الجبلية بمحافظتي قوبا وقوصار الاذربيجانيتين وانخفضت درجة الحرارة مئوية تحت الصفر. أفادت وكالة اذرتاج أن سماكة الثلوج تبلغ 14 سم في قرية قيريز و10 سم في قرية خيناليق لمحافظة قوبا. كما بلغت سماكة الثلوج في محافظة قوصار 13-14 سم.

AZERTAG.AZ : سماكة الثلوج 15 سم في قوبا وقوصار

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