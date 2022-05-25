وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له

باكو، 25 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 25 مايو برئيس برلمان إستونيا يوري راتاس مع الوفد المرافق له.

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول آفاق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات بما فيه الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإنسانية وغيرها مؤكدين على وجود إمكانات تطوير التعاون خاصة في تكنولوجيا المعلومات والتعليم والطاقة البديلة.

وقدم الوزير بيراموف معلومات مفصلة الى رئيس برلمان إستونيا عن الوضع الراهن ما بعد النزاع في المنطقة وخطوات متخذة رامية الى تطهير الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل وتطبيع علاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار رئيس برلمان إستونيا يوري راتاس الى أنّ بلاده كانت وما زالت تدعم وحدة أراضي أذربيجان وتؤيد بضمان السلام في المنطقة.

كما بحث الطرفان علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والشؤون الإقليمية بما فيه أوضاع أوكرانيا وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.