  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 25 مايو برئيس برلمان إستونيا يوري راتاس مع الوفد المرافق له.

    وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول آفاق التعاون بين البلدين في عدد من المجالات بما فيه الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإنسانية وغيرها مؤكدين على وجود إمكانات تطوير التعاون خاصة في تكنولوجيا المعلومات والتعليم والطاقة البديلة.

    وقدم الوزير بيراموف معلومات مفصلة الى رئيس برلمان إستونيا عن الوضع الراهن ما بعد النزاع في المنطقة وخطوات متخذة رامية الى تطهير الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وأعمال إعادة البناء والإعمار والتأهيل وتطبيع علاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

    وأشار رئيس برلمان إستونيا يوري راتاس الى أنّ بلاده كانت وما زالت تدعم وحدة أراضي أذربيجان وتؤيد بضمان السلام في المنطقة.

    كما بحث الطرفان علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والشؤون الإقليمية بما فيه أوضاع أوكرانيا وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والكازاخستاني
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:٢٠]
    أرمينيا: إنشاء لجنة لترسيم الحدود مع أذربيجان
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:٠٩]
    أذربيجان: إنشاء لجنة حكومية لترسيم الحدود مع أرمينيا
    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٩:٢٣]
    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي
    وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له وزير الخارجية يلتقي برئيس برلمان إستونيا مع الوفد المرافق له