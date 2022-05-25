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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٣]

    قوبو، أبشرون، 25 مايو، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد نوريد عبد الله يف التذكاري المنقوش عليه صوره في قصبة قوبو بمحافظة أبشرون وذلك يوم الذكرى السنوية الـ30 لميلاده.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد عبد الله يف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع قوبو والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد عبد الله يف واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.

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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قوبو – صور