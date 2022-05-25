باكو، 25 مايو، أذرتاج التقى وزير الصحة الأذربيجاني تيمور موسايف بنظيره الإيراني بهرام عين اللاهي على هامش الدورة الـ75 للجمعية العالمية للصحة. وبحث الطرفان في اللقاء الوضع الراهن التعاون بين المؤسستين الصحيتين وفرص تطويره الواعدة.

AZERTAG.AZ : وزيرا الصحة الأذربيجاني والإيراني يبحثان فرص تنمية التعاون الواعدة

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