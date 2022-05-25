مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والكازاخستاني
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
باكو، 25 مايو، (اذرتاج)
أجرى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف محادثة هاتفية مع وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تلوبردي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أجندة التعاون الثنائي واسعة النطاق بين البلدين.
وناقش الجانبان قضايا التعاون في المحافل متعددة الأطراف. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وخاصة في مجالات الاقتصاد والنقل واللوجستيات.
وناقش الطرفان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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