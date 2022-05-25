صباح يجدد العقد مع المدافع البوسني

باكو، 25 مايو، أذرتاج

جدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع مدافعه البوسني بويان ليتيج.

قال النادي في بيان إنّ العقد موقع عليه لمدة سنة بزيادة أخرى.

يذكر أنّ المدافع البوسني ليتيج انضم الى صباح فبراير العام الجاري وخرج المدافع البالغ 29 عاما من العمر في 11 مباراة وسجل هدفا.