  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    صباح لم يمدد العقد مع المدافع بريشيج

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤١]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    لم يمدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع شبيرو بريشيج.

    قال النادي في بيان أنّ العقد مع المدافع البالغ 28 عاما من العمر انتهى نهاية الموسم الجاري. ورفعت قيادة النادي الشكر على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

    يذكر أنّ بريشيج انضم الى صباح أغسطس عام 2021م.

    AZERTAG.AZ :صباح لم يمدد العقد مع المدافع بريشيج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٢٧]
    صباح لم يمدد العقد مع لاعبه الثالث
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
    شاماخي يجدد العقد مع حارسه المولدوفي
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
    صباح يجدد العقد مع المدافع البوسني
    ٢٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٠٤]
    غابالا يتفق مع المدافع الوطني
    صباح لم يمدد العقد مع المدافع بريشيج