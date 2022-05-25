صباح لم يمدد العقد مع المدافع بريشيج
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
باكو، 25 مايو، أذرتاج
لم يمدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع شبيرو بريشيج.
قال النادي في بيان أنّ العقد مع المدافع البالغ 28 عاما من العمر انتهى نهاية الموسم الجاري. ورفعت قيادة النادي الشكر على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.
يذكر أنّ بريشيج انضم الى صباح أغسطس عام 2021م.
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