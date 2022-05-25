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    سفير ألمانيا: من الممكن توأمة شوشا مع احدى مدن ألمانيا

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٤]

    شوشا المحررة، 25 مايو، أذرتاج

    قال سفير ألمانيا في باكو فولفغانغ مانيق الذي سافر الى مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني إنّ مدينة شوشا منقطعة النظير من حيث الجغرافيا على الأقل وليس من الصحيح قياسها الى أية مدينة ألمانية.

    وتحدث السفير عن أحوال المدن الألمانية بعد الحروب مضيفا أنّ بلاده لها خبرة كبيرة في إعادة بناء وانشاء واعمار المدن المدمرة وزاد أنّ ألمانيا مستعدة لدعم أذربيجان وارسال خبراء متخصصين في هذا المجال.

    وأضاف أنّ مدينة شوشا من الممكن توأمتها مع مدينة ألمانية أية كانت حتى سمى مدينة ويمار مفيدا أنّ الجهات ذات الصلة يجب عليها أنّ تنضم الى العملية لاتخاذ قرار.

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    سفير ألمانيا: من الممكن توأمة شوشا مع احدى مدن ألمانيا