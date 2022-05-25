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    رياضة


    شاماخي يجدد العقد مع حارسه المولدوفي

    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٠١]

    باكو، 25 مايو، أذرتاج

    جدد نادي شاماخي لكرة القدم العقد مع حارسه المولدوفي ستانيسلاف ناماشكو.

    قال النادي في بيان إنّ العقد موقع عليه لمدة سنة.

    AZERTAG.AZ :شاماخي يجدد العقد مع حارسه المولدوفي
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