شاماخي يجدد العقد مع حارسه المولدوفي
AzerTAg.az
٢٥.٠٥.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
باكو، 25 مايو، أذرتاج
جدد نادي شاماخي لكرة القدم العقد مع حارسه المولدوفي ستانيسلاف ناماشكو.
قال النادي في بيان إنّ العقد موقع عليه لمدة سنة.
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