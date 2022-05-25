باكو، 25 مايو، أذرتاج جدد نادي شاماخي لكرة القدم العقد مع حارسه المولدوفي ستانيسلاف ناماشكو. قال النادي في بيان إنّ العقد موقع عليه لمدة سنة.

AZERTAG.AZ : شاماخي يجدد العقد مع حارسه المولدوفي

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