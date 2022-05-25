صباح لم يمدد العقد مع لاعبه الثالث

باكو، 25 مايو، أذرتاج

لم يمدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع المهاجم البارغوايي خوليو رودريغيس.

قال النادي في بيان أنّ العقد مع المهاجم انتهى نهاية الموسم الجاري. ورفعت قيادة النادي الشكر على خدماته متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

يذكر أنّ رودريغيس انضم الى صباح يناير عام 2020م.