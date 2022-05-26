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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]

    باكو، 26 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143

    أورو EUR 1 1.8199

    دولار أسترالي AUD 1 1.209

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3527

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084

    كرون دنماركي DKK 1 0.2446

    لاري جورجي GEL 1 0.5944

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3257

    دينار الكويت KWD 1 5.5586

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.387

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0856

    جنيه مصري EGP 1 0.0918

    لاي مولدوفا MDL 1 0.089

    كرون النرويج NOK 1 0.1777

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3958

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208

    روبل روسي RUB 1 0.0307

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2948

    دولار سنغافورة SGD 1 1.238

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361

    دولار تايوان TWD 1 0.0574

    ليرة تركيا TRY 1 0.1052

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1058

    كرون التشيك CZK 1 0.0739

    يوان الصين CNY 1 0.2549

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1313

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077

    كرون السويد SEK 1 0.1738

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7665

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1345

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.3391

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2047

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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