البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143
أورو EUR 1 1.8199
دولار أسترالي AUD 1 1.209
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3527
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084
كرون دنماركي DKK 1 0.2446
لاري جورجي GEL 1 0.5944
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3257
دينار الكويت KWD 1 5.5586
رينجيت ماليزي MYR 1 0.387
بيسو المكسيك MXN 1 0.0856
جنيه مصري EGP 1 0.0918
لاي مولدوفا MDL 1 0.089
كرون النرويج NOK 1 0.1777
زلوتي بولندا PLN 1 0.3958
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208
روبل روسي RUB 1 0.0307
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2948
دولار سنغافورة SGD 1 1.238
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361
دولار تايوان TWD 1 0.0574
ليرة تركيا TRY 1 0.1052
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1058
كرون التشيك CZK 1 0.0739
يوان الصين CNY 1 0.2549
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1313
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077
كرون السويد SEK 1 0.1738
فرنك سويسرا CHF 1 1.7665
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1345
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.3391
بيسو تشيلي CLP 100 0.2047
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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