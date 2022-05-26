باكو، 26 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143 أورو EUR 1 1.8199 دولار أسترالي AUD 1 1.209 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3527 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1084 كرون دنماركي DKK 1 0.2446 لاري جورجي GEL 1 0.5944 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3257 دينار الكويت KWD 1 5.5586 رينجيت ماليزي MYR 1 0.387 بيسو المكسيك MXN 1 0.0856 جنيه مصري EGP 1 0.0918 لاي مولدوفا MDL 1 0.089 كرون النرويج NOK 1 0.1777 زلوتي بولندا PLN 1 0.3958 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0041 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208 روبل روسي RUB 1 0.0307 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2948 دولار سنغافورة SGD 1 1.238 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361 دولار تايوان TWD 1 0.0574 ليرة تركيا TRY 1 0.1052 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1058 كرون التشيك CZK 1 0.0739 يوان الصين CNY 1 0.2549 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1313 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077 كرون السويد SEK 1 0.1738 فرنك سويسرا CHF 1 1.7665 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1345 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.3391 بيسو تشيلي CLP 100 0.2047 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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