أذربيجان: تطعيم 2974 جرعة من لقاح كورونا في 25 مايو

باكو، 26 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2974 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 345 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و275 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2131 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و712 ألف و980 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و346 ألف و518 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و847 ألف و988 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و273 ألف و494 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 244 ألف و980.