باكو، 26 مايو، أذرتاج

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان تكنوفيست أذربيجان في باكو.

مهرجان تكنوفيست للتكنولوجيا والدراسات الفضائية ينظم منذ 2018م سنويا بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية ووقف ت3 طاقم تركيا التكنولوجي المترأس من جانب سرجوق بيراقدار وينظم المهرجان خارج تركيا لأول مرة في عاصمة أذربيجان باكو فترة 26-29 مايو 2022م لدى صالة باكو كريستال وحولها على أراضي كورنيش باكو.

وينظم المهرجان في باكو بدعم وزارة التنمية الرقمية والنقل.

وتضم فعاليات تكنوفيست أذربيجان عددا من النشاطات المختلفة ومنها مسابقات تقنية وقمة الاعمال الناشئة تايك اوف باكو وقره باغ الذكية واجتماع وزراء تكنولوجيا المعلومات لمنظمة الدول التركية ودوري الصواريخ وكأس أوروبا لألعاب تيك كين ومعارض وعروض هوائية وحفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية أخرى.