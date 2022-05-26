الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يسافران الى محافظتي فضولي وجبرائيل وزنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني

فضولي، جبرائيل، زنكيلان، 26 مايو، أذرتاج

سافر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 26 مايو الى محافظتي فضولي وجبرائيل وزنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

تعرف رئيس الدولة والسيدة الأولى على سير إنشاء الطريق البري الواصل بين هوراديز وجبرائيل وزنكيلان وأق بند في محافظة فضولي فيما شاركا في حفلي وضع حجري الأساس لمحطة سلطانلي من خط السكة الحديدية الواصل الى هوراديز وأق بند ومحطة جبرائيل للطاقة الكهربائية بطاقة 330/110 كيلو فولت بمحافظة جبرائيل.

ثم وصل الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الى محافظة زنكيلان.

وتفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى سير أعمال بناء مسجد زنكيلان التي تنفذها مؤسسة حيدر علييف بدعم شركة باشا القابضة وكذلك في مطار زنكيلان الدولي.

ثم شاركا في حفلي وضع حجري الأساس لمجمعي متحفي الاحتلال والانتصار.

ثم عرضت على الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى خطة مدينة زنكيلان الرئيسية.