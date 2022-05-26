باكو، 26 مايو (أذرتاج) نفذت المهام في تدريبات الإنقاذ والبحث الدولية "عنقاء الاناضول 2022" المقامة في مدينة قونية التركية. أفادت وكالة أذرتاج ان المشاركين نفذوا بنجاح تدقيق المهام على الخريطة وتقديم التقرير عن الأهداف والاستعداد المظلي والطيران التدريبي بالمروحيات وعمليات البحث والإنقاذ لطواقم الطائرات المنكوبة. حضر قائد السلاح الجوي الاذربيجاني نائب وزير الدفاع الجنرال رامز طاهروف "يوم المراقب الرفيع المستوى".

AZERTAG.AZ : تنفيذ مهام بنجاح في التدريبات الدولية "عنقاء الاناضول 2022"

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