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    وفد أذربيجاني يشارك في مؤتمر ومعرض "ميليبول 2022" في قطر

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٢٩]

    باكو، 26 مايو (أذرتاج)

    شارك الوفد الاذربيجاني في مؤتمر ومعرض "ميليبول 2022" لأنظمة الأمن الداخلي، تحت رعاية امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. عرضت شركات العديد من البلدان ، منتجاتها المعتمدة على التقنيات العالية في مجال الامن الداخلي والدفاع المدني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان نائب وزير الداخلية الاذربيجاني عصمت علييف والوفد المرافق له شارك في المؤتمر والمعرض الذي استمر 3 أيام.

    على هامش الحدث، استقبل رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيسَ الوفد الاذربيجاني. اعرب الجانبان في اللقاء عن ارتياحهما لمستوى العلاقات في المجالات المختلفة بين البلدين واجرا تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين الهيئات الحكومية المعنية.

    ثم تفقد نائب الوزير الاذربيجاني عصمت علييف وسفير أذربيجان في قطر رشاد اسماعيلوف اجنحة الشركات الموجودة في الحدث.

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجاني يشارك في مؤتمر ومعرض "ميليبول 2022" في قطر
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