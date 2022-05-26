الرئيس الأمريكي يرشح مارك ليبي سفيرا لدى أذربيجان

باكو، 26 مايو (أذرتاج)

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن "مارك ليبي" سفيرا لبلاده لدى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان مارك ليبي مستشار وزارة الخارجية الامريكية في الكلية الحربية الوطنية في واشنطن. عمل في منصب نائب رئيس البعثة الامريكية في بروكسل من يوليو عام 2018 الى يونيو عام 2021 وفي منصب القائم بالأعمال الأمريكي في الاتحاد الأوروبي. كذلك شغل منصب مستشار سياسي لدى البعثات الدبلوماسية الامريكية في وارسو وناساو ونيكوسيا وبغداد.

حصل على درجة الماجستير في الكلية الحربية الوطنية ويتحدث بطلاقة البولندية والفرنسية، وباللغات الروسية والتركية والألمانية بشكل قليل.