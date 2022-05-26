ممثل "كوبيا": مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" نموذج سافر للأخوة والصداقة
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٤:٥٦]
باكو، 26 مايو (أذرتاج)
مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" ابرز واشمل حدث بين البلدين في مجال التكنولوجيا وهو نموذج سافر للاخوة والصداقة.
قال هذه الكلمات ممثل "كوبيا" زاور داداشوف في حديثه مع مراسل اذرتاج.
اكد ان هذا الحدث هو الأول من نوعه في أذربيجان ومشيرا الى ان كوبيا شريك لهذا المهرجان.
قدم داداشوف معلومات عن برنامجين لكوبيا بشأن دعم الشركات الناشئة. وتحدث عن آفاقه مشيرا الى ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع.
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