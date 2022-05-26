  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ممثل "كوبيا": مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" نموذج سافر للأخوة والصداقة

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٦]

    باكو، 26 مايو (أذرتاج)

    مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" ابرز واشمل حدث بين البلدين في مجال التكنولوجيا وهو نموذج سافر للاخوة والصداقة.

    قال هذه الكلمات ممثل "كوبيا" زاور داداشوف في حديثه مع مراسل اذرتاج.

    اكد ان هذا الحدث هو الأول من نوعه في أذربيجان ومشيرا الى ان كوبيا شريك لهذا المهرجان.

    قدم داداشوف معلومات عن برنامجين لكوبيا بشأن دعم الشركات الناشئة. وتحدث عن آفاقه مشيرا الى ضرورة تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع.

    AZERTAG.AZ :ممثل "كوبيا": مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" نموذج سافر للأخوة والصداقة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]
    وزير الصناعة والتكنولوجيا: مشاركو تكنوفيست متخصصو المستقبل
    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
    سفير إيران السابق في باكو: علاقات إيران وأذربيجان عبارة عن تعاون مثمر مخلص
    ٢٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ممثل "كوبيا": مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" نموذج سافر للأخوة والصداقة