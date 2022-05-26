انطلاق فعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان"

باكو، 26 مايو، (أذرتاج)

انطلق اليوم مهرجان "تكنوفست أذربيجان" في مدينة باكو.

أفادت وكالة اذرتاج أن منظمي المهرجان تبادلوا المعلومات حول هذا الحدث المرموق مع الضيوف. ينظم مهرجان "تكنوفيست" للتكنولوجيا والدراسات الفضائية منذ عام 2018 سنويا بتنظيم وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية و"وقف ت 3" "طاقم تركيا التكنولوجي" المترأس من جانب سلجوق بيراقدار.

وينظم المهرجان خارج تركيا لأول مرة في عاصمة أذربيجان باكو في الفترة ما بين 26-29 مايو من عام 2022 لدى صالة باكو كريستال وحولها على أراضي كورنيش باكو.

المنظمون لمهرجان "تكنوفست أذربيجان" للفضاء والتكنولوجيا هم وزارة التنمية الرقمية والنقل في جمهورية أذربيجان ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا و"وقف ت3 "طاقم تركيا التكنولوجي".

ثم عرض لقطات فيديو عن العملية التحضيرية لمهرجان "تكنوفيست". تم تشكيل لجنة التنظيم ومجموعات العمل في وزارة التنمية الرقمية والنقل لتنظيم رفيع مستوى المهرجان.

بعد ذلك، بدأ مهرجان "تكنوفست أذربيجان" عمله مع سرد سلجوق بيراقدار. تمت دعوة المشاركين في الحدث إلى جولة رفيعة المستوى. خلال الجولة، قدم المشرف الى الضيوف معلومات عن "تكنوفست".

يذكر ان "تكنوفيست أذربيجان" تضم عددا من النشاطات المختلفة ومنها مسابقات تقنية وقمة الاعمال الناشئة تايك اوف باكو وقره باغ الذكية واجتماع وزراء تكنولوجيا المعلومات لمنظمة الدول التركية ودوري الصواريخ وكأس أوروبا لألعاب تيك كين ومعارض وعروض هوائية وحفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية أخرى.