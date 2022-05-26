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    ممثل شركة "كوكباي" التركية: المهرجان سيزيد من تعزيز علاقات الاخوة بين أذربيجان وتركيا

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٢]

    باكو، 26 مايو (أذرتاج)

    سيزيد مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" من تعزيز علاقات الاخوة بين أذربيجان وتركيا.

    قال هذه الكلمات ممثل شركة "كوكباي" التركية اردوغان إيلار.

    تحدث عن نشاط شركة "كوكباي مقصد هيلوكبتير" مشيرا الى مزايا هذه المروحيات المستخدمة في المجالات العسكرية وأيضا الأخرى.

    AZERTAG.AZ :ممثل شركة "كوكباي" التركية: المهرجان سيزيد من تعزيز علاقات الاخوة بين أذربيجان وتركيا
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