بحث مسائل مشاركة أذربيجان مشاركة فاعلة في فعاليات منظمة الدول التركية

باكو، 26 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 26 مايو بالأمين العام لمنظمة الدول التركية بغداد أمرييف.

قالت الخارجية في بيان إنّ الطرفين تبادلا وجهات نظر في اللقاء حول فعاليات تنفذها منظمة الدول التركية فيي مختلف المجالات وكذلك شؤون مشاركة أذربيجان مشاركة فاعلة في فعاليات المنظمة.

وأشار الوزير بيراموف الى الحوار المكثف المقام مستندا الى جدول أعمال المنظمة الغني. ونوه الى أهمية توسيع التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن المنظمة.

وقال بغداد أمرييف إنّ المنظمة تخطط تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية في شوشا في سياق إعلان المدينة عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023م مضيفا أنّ منظمة الدول التركية أعلنت مدينة شاماخي عاصمة سياحية للعالم التركي لعام 2023م معبرا عن ثقته في إسهام ذلك إسهاما إيجابيا في تطوير التعاون السياحي بين بلدان منظمة الدول التركية.

كما ناقش الجانبان فعاليات مخططة في الأشهر القادمة من قبل المنظمة.