حتى عام 2070: يتوقع انخفاض عدد سكان إيطاليا بنسبة 20% أي 12 مليون شخص

باكو، 26 مايو (أذرتاج)

يتوقع انخفاض عدد سكان إيطاليا بنسبة 20 في المائة حتى عام 2070 ، وهذا يشكل 12 مليون شخص بالمقارنة مع المؤشر الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء ان إيطاليا سجلت في العام الماضي أدنى مستوى للإنجاب حتى الآن وحيث انه تم تسجيل 7 حالة إنجاب لكل ألف نسمة مقابل 12 حالة وفاة عام 2021.

يذكر أن نسب الانجاب في إيطاليا انخفضت الى ادنى مستوى خلال 160 عام أخير وتستمر هذه الوتيرة كل سنة.