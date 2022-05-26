وزير الصناعة والتكنولوجيا: مشاركو تكنوفيست متخصصو المستقبل
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:١٧]
باكو، 26 مايو، أذرتاج
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك في افتتاح مهرجان تكنوفيست أذربيجان المنظم لأول مرة في باكو 26 مايو إنّ مشاركي تكنوفيست متخصصو المستقبل.
وتناول الوزير منافع التعاون الأذربيجاني والتركي في مجال الصناعات الدفاعية. وقال إنّ تركيا صاحب القول حاليا في مجال الإنتاج الدفاعي وهي جاهزة دائما لمد يد المساعدة لأذربيجان.
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