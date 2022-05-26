نادي قره باغ استحوذ حق الانتقال لحارسه الجورجي

باكو، 26 مايو، أذرتاج

استحوذ نادي قره باغ أغدام الأذربيجاني حق الانتقال لحارسه الجورجي لوكا قوقيشاشفيلي.

وقال النادي إنّ الطرفين وقعا على العقد دون اشهار مدة وقيمة العقد.

يذكر أنّ الحارس الجورجي البالغ 23 عاما من العمر انتقل الى قره باغ من ياكيلونيا البولندي هذا الشتاء بالاعارة وقد خرج 10 مباريات.