إيران: قتيل جراء حادث في مجمع عسكري

طهران، 26 مايو، (اذرتاج)

قتل شخص وأصيب آخر جراء حادث في مجمع عسكري في منطقة بارشين قرب طهران.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الإيراني ان المجمع العسكري الواقع في منطقة بارشين قرب طهران ينتج منتجات للجيش.

تم إرسال فريق من المتخصصين إلى مكان الحادث للتحقيق في الحادث.