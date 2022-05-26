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    2800 فعالية فنية عربية وعالمية بموسم صيف جدة السعودية

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٢]

    باكو، 26 مايو (اذرتاج)

    أكدت منصة "روح السعودية" أن موسم صيف جدة في نسخته الثانية التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل يشهد تنظيم 2800 فعالية نوعية وعالمية، تُقدم خلالها مجموعة من العروض الفنية والمسرحية والحفلات الفنية والغنائية العربية والعالمية والمعارض المتنوعة.

    وقد وفرت فعاليات موسم جدة المتنوعة زخما مضاعفا من خلال جذب أنظار الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، للاستمتاع بالفعاليات والعروض الفريدة.

    ويتميز موسم جدة هذا العام بتعدد فعالياته وأنشطته وتجاربه، والتي تتنوع بين البحرية والثقافية والفنية، وتتوزع على 9 مناطق رئيسة، هي: جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي جدة لليخوت، وجدة البلد، وجدة بيير، وجدة جنغل، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وسيتي ووك، وتغطي مختلف أنحاء مدينة جدة، ما أتاح أمام الزوار والسياح العديد من الخيارات التي تناسب كافة الأذواق والأعمار، والاختيار المناسب من فعاليات فنية وترفيهية وعالمية مبهرة، من خلال منصة "روح السعودية" (visitsaudi.com).

    ويشهد موسم جدة إقامة 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و20 حفلة غنائية عربية و3 حفلات عالمية، و70 تجربة تفاعلية، و5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، كما تشهد منطقة "جدة آرت بروميناد" عروضا للألعاب النارية يوميا، وتقدم فعالية "سيرك دو سوليه" عروضاً

    حصرية مثيرة.

    AZERTAG.AZ :2800 فعالية فنية عربية وعالمية بموسم صيف جدة السعودية
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    2800 فعالية فنية عربية وعالمية بموسم صيف جدة السعودية