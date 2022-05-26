شاماخي يتعاقد مع مدير فني جديد
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٠]
شاماخي، 26 مايو، أذرتاج
تعاقد نادي شاماخي لكرة القدم مع مدير فني جديد.
قال النادي في بيان إنّ مجلس إدارة النادي اتفق مع رستم علييف البالغ 35 عاما من العمر الى نهاية الموسم القادم.
يذكر أنّ علييف يدرب الندي منذ 16 أبريل عقب إقالة المدرب سنعان قربانوف.
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