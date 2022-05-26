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    أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 26 مايو

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٦]

    باكو، 26 مايو، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 9 مصابين من الفيروس خلال 26 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و753 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و978 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و712 مريض منهم ويستمر علاج 45 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2692 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و883 ألف و123 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 26 مايو
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