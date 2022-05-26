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    أذربيجان: تطعيم 2933 جرعة من لقاح كورونا في 26 مايو

    ٢٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 26 مايو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2933 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 354 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و268 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 2086 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و715 ألف و913 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و346 ألف و872 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و848 ألف و256 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و275 ألف و580 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 245 ألف و205.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 2933 جرعة من لقاح كورونا في 26 مايو
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