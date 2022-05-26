فضولي، 26 مايو، أذرتاج سافر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 26 مايو الى محافظة فضولي. تفقد رئيس الدولة والسيدة الأولى خلال الزيارة انشاء الطريق البري الواصل بين هوراديز وجبرائيل وزنكيلان وأق بند (ممر زنكزور). واحيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا علما بأن انشاء هذا الطريق البري بطول 6ر123 كم والذي وضع حجره الأساسي من قبل رئيسي أذربيجان وتركيا جار بسرعة وقسمه البالغ 77 كم من الطريق ذو 6 مسالك والقسم الـ6ر46 كم منه ذو 4 مسالك ويجري انشاء 3 انفاق برية على طول الطريق بجانب بناء 15 جسرا بريا و5 معابر عبور و54 ممرا تحت الطريق على الطريق. ويجري حاليا انشاء 14 جسرا و3 معابر عبور و38 ممرا تحت الطريق ويخطط استكمال انشاء الطريق عام 2024م.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان انشاء الطريق البري الواصل بين هوراديز وجبرائيل وزنكيلان وأق بند

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