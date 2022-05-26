الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يضعان حجر الأساس لمحطة سلطانلي لسكة حديد هوراديز – أق بند في جبرائيل

جبرائيل، 26 مايو، أذرتاج

سافر الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 26 مايو الى محافظة جبرائيل.

شارك رئيس الدولة والسيدة الأولى في حفل وضع حجر الأساس لمحطة سلطانلي لسكة حديد هوراديز – أق بند في أراضي محافظة جبرائيل.

وأحيط الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا علما بخط سكة الحديد والمحطة.

وقيل إنّ طول خط سكة الحديد ذي الاتجاه الأحادي 4ر110 كم ويضم المشروع إنشاء 9 محطات في كل من هوراديز ومرجانلي ومحمودلو وسلطانلي وقوملاق وحكري ومنجيوان وبارتاز وأق بند و3 انفاق و41 جسرا و7 معابر ونحو 300 معدة هندسية اصطناعية ونظام الاتصالات وإشارات المرور. وطهرت 85 كم من الأراضي من الأراضي طول الطريق والعملية جارية. واستكمل 60 كم من خط السكة الحديدية وتسري في هذه المسافة قطارات الشحن.

وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمحطة سلطانلي.

ويخطط استكمال إنشاء المشروع الى نهاية عام 2023م وخصصت 312 مليون و700 الف مانات بمراسيم الرئيس الأذربيجاني لإنشاء الطريق.