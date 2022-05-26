الرئيس إلهام علييف يضع حجر الأساس لمحطة جبرائيل الكهربائية بطاقة 330/110 كيلوفولت
AzerTAg.az
٢٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
جبرائيل، 26 مايو، أذرتاج
جرى 26 مايو حفل وضع حجر الأساس لمحطة جبرائيل للطاقة الكهربائية بطاقة 330/110 كيلو فولت.
شارك رئيس أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في الحفل.
وضع الرئيس إلهام علييف حجر الأساس لمحطة جبرائيل للطاقة الكهربائية.
وقيل إنّ خطوط امداد الطاقة الكهربائية على طول 132 كم عن محطة أغجابدي وعلى طول 130 كم عن محطة ايميشلي الى جبرائيل بطاقة 330 كيلو فولت
يذكر أنّ انشاء محطة جبرائيل الكهربائية جزء من مشروع عقدة الطاقة الكهربائية الدولة بين أذربيجان ونخجوان وتركيا وأوروبا.
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