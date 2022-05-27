باكو، 27 مايو (أذرتاج) اتصل الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرسوق هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 26 مايو. نقل الرئيس الإسرائيلي الى الرئيس الأذربيجاني تهانيه بمناسبة حلول عيد الاستقلال المصادف في 28 مايو. اعرب الرئيس الأذربيجاني عن شكره على الاهتمام والتبريكات. وأبدى الرئيسان ثقتهما في المزيد من تعزيز التعاون معربين عن امتنانهما لتطوير العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل. كما اجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق العلاقات الثنائية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : الرئيس الإسرائيلي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده