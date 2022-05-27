النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا تنشر فيديو عن زيارة زنكيلان عبر حسابها على "انستغرام"
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٣٥]
باكو، 27 مايو، (اذرتاج)
نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا مقاطع فيديو عن زيارة زنكيلان عبر حسابها على "انستغرام".
وجاء في التدوينة: "طريقنا الى زنكيلان. سائلة الله تعالى لجميع شهدائنا الرحمة".
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2022/2/16535675672533427901.mp4
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