وزير الخارجية: أذربيجان تبدي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع البلدان الافريقية

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

ترأس أذربيجان مؤتمر "اليوم الافريقي" في إطار رئاستها حركة عدم الانحياز. تبدي أذربيجان دائما أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع البلدان الافريقية. لاسيما أصبح هذا الاتجاه أحد أولويات مع رئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز منذ عام 2019.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح صحفي له.

أضاف ان أذربيجان اجرت العديد من الفعاليات لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الوطني وكرئيس حركة عدم الانحياز على السواء في فترة جائحة كوفيد 19. تضم هذه الفعاليات ارسال المساعدات الإنسانية والمادية الى حوالي 80 بلدا. ذكر الوزير ان أذربيجان نفذت مشاريع خاصة لدعم البرامج الدراسية في افريقيا وتعليم البنات بالتعاون مع اليونسكو.

قال الوزير : تم تقديم مبادرات أخرى في حركة عدم الانحياز في اطار رئاسة أذربيجان أيضا. احد هذه المبادرات هي انشاء شبكة الشباب للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لأول مرة في تاريخها في عام 2021. ان اغلبية سكان البلدان الافريقية هم الشباب. بشكل عام يسكن 90 في المائة من شباب العالم في البلدان النامية ومعظمها أعضاء في حركة عدم الانحياز. "اعتبر ان تجمع الشباب في منصة كبيرة كحركة عدم الانحياز وانشاء شبكة الشباب في الحركة هو اسهام رئاسة أذربيجان في تطوير المنظمة"، حسبما قال الوزير.