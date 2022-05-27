النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب من زنكيلان
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٥٧]
باكو، 27 مايو (أذرتاج)
كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا من محافظة زنكيلان عبر صفحتها الرسمية في انستغرام.
كتبت السيدة علييفا فيها: "زنكيلان المحررة من الاحتلال. تتحقق الأحلام".
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