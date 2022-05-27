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    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب من زنكيلان

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٨:٥‎٧]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا من محافظة زنكيلان عبر صفحتها الرسمية في انستغرام.

    كتبت السيدة علييفا فيها: "زنكيلان المحررة من الاحتلال. تتحقق الأحلام".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب من زنكيلان
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