باكو، 27 مايو (أذرتاج) كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا من محافظة زنكيلان عبر صفحتها الرسمية في انستغرام. كتبت السيدة علييفا فيها: "زنكيلان المحررة من الاحتلال. تتحقق الأحلام".

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب من زنكيلان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده