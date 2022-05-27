صحفيون أجانب يتفقدون مجمع اغدام الصناعي

باكو، 27 مايو (أذرتاج)

تفقد مجموعة من الصحفيين من إنجلترا واليابان وألمانيا وتركيا وكازاخستان والمجر وغيرها من البلدان (10 بلدان) نشاط مجمع اغدام الصناعي وبيئة الاعمال المهيأة هنا لتطوير ريادة الاعمال والتسهيلات الضريبية والجمركية. قيل ان المجمع الصناعي يتخصص أساسا في انتاج المواد الانشائية وتعليب المحاصيل الزراعية ومنتجات الحليب واللحم والعلف والاسمدة وفي الوقت ذاته، غرف التبريد. تم تسجيل 9 شركات للعمل في المجمع حاليا.