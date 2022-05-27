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    سفير ألمانيا زار مدينة شوشا

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [٠٩:٢٣]

    باكو، 27 مايو (أذرتاج)

    زار رئيس لجنة شئون اللاجئين والنازحين روشان رضايف وسفير ألمانيا في أذربيجان فولفغانق مانيق مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية.

    رافق الضيف اثناء الزيارة ايدين كريموف الممثل الخاص للرئيس في محافظة شوشا.

    احيط السفير الألماني علما بتاريخ مدينة شوشا ومعالمها التاريخية والثقافية وأعمال إعادة الاعمار الجارية فيها. تفقد السفير الألماني اعمال إعادة البناء والاعمار الجارية في مدرسة رقم 1 التي درست فيها المدرسة الألمانية الأصل ايرما فيبير التي أصبحت نازحة من مدينة شوشا بعد احتلال المدينة من قبل الأرمن.

    أهدى رئيس اللجنة الحكومية الى السفير كتاب العالم الألماني ميخائيل هيس "تراث شوشا. تاريخ عاصمة الثقافة الأذربيجانية وطريق تطورها". ان الفكر الموجود في الكتاب عن وجود التشابهات الثقافية بين شوشا ومدينة وايمار الألمانية استلفت انتباه السفير. وعد السفير بدعم إقامة العلاقات بين هاتين المدينتين.

    كذلك تفقد السفير الألماني الميدان المركزي الذي وضعت فيه تماثيل الشخصيات الأذربيجانية البارزة ناتاوان وبلبل وعزير حاجيبايلي، التي قام الأرمن بتخريبها. كذلك اطلع الدبلوماسي الألماني على منزل الشاعرة خورشدبانو ناتاوان وحديقة بنت الخان (خان قيزي) وينبوع "خان قيزي" وقصر الأمير وتمثال عزير حاجيبايلي ومسجد يوخاري جوهر اغا وكنيسة قازانجي.

    AZERTAG.AZ :سفير ألمانيا زار مدينة شوشا
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