البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143
أورو EUR 1 1.816
دولار أسترالي AUD 1 1.2018
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3522
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1078
كرون دنماركي DKK 1 0.2441
لاري جورجي GEL 1 0.5976
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3239
دينار الكويت KWD 1 5.5586
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866
بيسو المكسيك MXN 1 0.0856
جنيه مصري EGP 1 0.0913
لاي مولدوفا MDL 1 0.0891
كرون النرويج NOK 1 0.1773
زلوتي بولندا PLN 1 0.3946
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208
روبل روسي RUB 1 0.0281
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2915
دولار سنغافورة SGD 1 1.2352
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361
دولار تايوان TWD 1 0.0576
ليرة تركيا TRY 1 0.1038
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0979
كرون التشيك CZK 1 0.0736
يوان الصين CNY 1 0.2525
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1366
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5096
كرون السويد SEK 1 0.1722
فرنك سويسرا CHF 1 1.7663
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3349
بيسو تشيلي CLP 100 0.2044
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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