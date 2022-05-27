باكو، 27 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143 أورو EUR 1 1.816 دولار أسترالي AUD 1 1.2018 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3522 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1078 كرون دنماركي DKK 1 0.2441 لاري جورجي GEL 1 0.5976 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3239 دينار الكويت KWD 1 5.5586 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866 بيسو المكسيك MXN 1 0.0856 جنيه مصري EGP 1 0.0913 لاي مولدوفا MDL 1 0.0891 كرون النرويج NOK 1 0.1773 زلوتي بولندا PLN 1 0.3946 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208 روبل روسي RUB 1 0.0281 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2915 دولار سنغافورة SGD 1 1.2352 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361 دولار تايوان TWD 1 0.0576 ليرة تركيا TRY 1 0.1038 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0979 كرون التشيك CZK 1 0.0736 يوان الصين CNY 1 0.2525 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1366 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5096 كرون السويد SEK 1 0.1722 فرنك سويسرا CHF 1 1.7663 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.3349 بيسو تشيلي CLP 100 0.2044 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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