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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]

    باكو، 27 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0143

    أورو EUR 1 1.816

    دولار أسترالي AUD 1 1.2018

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3522

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1078

    كرون دنماركي DKK 1 0.2441

    لاري جورجي GEL 1 0.5976

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3239

    دينار الكويت KWD 1 5.5586

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0856

    جنيه مصري EGP 1 0.0913

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0891

    كرون النرويج NOK 1 0.1773

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3946

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0208

    روبل روسي RUB 1 0.0281

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2915

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2352

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361

    دولار تايوان TWD 1 0.0576

    ليرة تركيا TRY 1 0.1038

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0979

    كرون التشيك CZK 1 0.0736

    يوان الصين CNY 1 0.2525

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1366

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5096

    كرون السويد SEK 1 0.1722

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7663

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.3349

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2044

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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