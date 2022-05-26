الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى يتفقدان سير إنشاء مسجد زنكيلان ويضعان حجري الأساس لمتحفي الاحتلال والانتصار ويستعرضان الخطة الرئيسية لمدينة زنكيلان

باكو، 26 مايو، أذرتاج

تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 26 مايو سير إنشاء مسجد زنكيلان من جانب مؤسسة حيدر علييف بدعم شركة باشا القابضة.

قدم مساعد الرئيس أنار علي أكبروف الى رئيس الدولة والسيدة الأولى معلومات عن الأعمال المنفذة.

وانطلقت أعمال إعادة بناء وإعمار وإنشاء وتأهيل أراضي محافظة زنكيلان في 26 أبريل العام الماضي بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا.

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ثم شارك رئيس الدولة والسيدة الأولى في حفلي وضع حجري الأساس لمجمعي متحفي الاحتلال والانتصار.

ويكون مجمعا متحفي الاحتلال والانتصار في زنكيلان مؤلفا من متحف الاحتلال ومتحف الانتصار ومتنزه تذكاري يعكس عن مدى الدمار والخراب والنهب والسلب.

وضع رئيس الدولة والسيدة الأولى حجري الأساس لمتحفي الاحتلال والانتصار.

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ثم عرضت على الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا خطة رئيسية لمدينة زنكيلان.

وقدم رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية أنار قولييف معلومات جاء فيها أنّ الخطة الرئيسية وضعت من جانب شركة سا بارتنيرس السويسرية. وتقع المدينة المعاد إنشاؤها على بعد 10 كم عن مطار زنكيلان الدولي.

بعد التعرف على الخطة الرئيسية اجتمع الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا مع ممثلي شركة سا بارتنيرس وتحدثا معهم.

ثم شاهد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا معالم نهر اوخشو شاي ومناظرها الخلابة.