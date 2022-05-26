الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتعرفان على سير أعمال إنشاء مطار زنكيلان الدولي

زنكيلان، 26 مايو، أذرتاج

سافر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 26 مايو الى محافظة زنكيلان.

تعرف رئيس الدولة والسيدة الأولى على سير أعمال إنشاء مطار زنكيلان الدولي.

قدمت الى الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا معلومات حول الأعمال المنفذة لدى المطار.

وجاء فيها أنّ مهبط المطار يكون على طول 3000 متر وعرض 60 مترا وقادرا على استقبال وتوديع الطائرات ووسائل النقل الجوي من جميع الأنواع.

ويكون مبنى المطار قادرا على خدمة 200 راكب في الساعة.

يذكر أنّ أذربيجان يبني على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مطارين دوليين آخرين بعد انجاز مطار فضولي الدولي وهما مطار زنكيلان الدولي ومطار لاتشين الدولي.