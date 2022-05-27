شوشا، 27 مايو، (اذرتاج) قام المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار بزيارة إلى شوشا. أفادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بايراقدار زار مضمار شوشا (جيدير دوزو).

AZERTAG.AZ : سلجوق بايرقدار في شوشا

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