سلجوق بايرقدار في شوشا
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
شوشا، 27 مايو، (اذرتاج)
قام المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار بزيارة إلى شوشا.
أفادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بايراقدار زار مضمار شوشا (جيدير دوزو).
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