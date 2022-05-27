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    سلجوق بايرقدار في شوشا

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٤٧]

    شوشا، 27 مايو، (اذرتاج)

    قام المدير الفني لشركة "بايكار" التركية سلجوق بايراقدار بزيارة إلى شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان سلجوق بايراقدار زار مضمار شوشا (جيدير دوزو).

    AZERTAG.AZ :سلجوق بايرقدار في شوشا
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