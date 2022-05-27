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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٣٨]

    زنكيلان، 27 مايو، أذرتاج

    تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 27 مايو اليوم بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان