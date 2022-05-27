زنكيلان، 27 مايو، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا 27 مايو اليوم بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان بستان الفواكه المكثف في محافظة زنكيلان

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