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    سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 126 دولار

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]

    باكو، 27 مايو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 125.75 دولار بعد ارتفاعه 2.94 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يقترب من 126 دولار
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